Son Dakika Haberleri: "7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk"
Son Dakika Güncel '7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk' - Son Dakika

"7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk"

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk." dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk." dedi.

Başkan Beyoğlu, yaptığı açıklamada, belediyenin siyaset değil hizmet yeri olduğunu belirterek, "Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' şiarıyla vatandaşlarımıza dokunmaya, gönüllerine girip dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede yılların birikiminden kaynaklı bir çok sorunun olduğunu belirten Beyoğlu, bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturmanın zor olduğunu vurguladı.

Her kesime dokunmaya çalıştıklarını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Köylere ve mahallelere gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Net bir sayı vermek zor ama 7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk.Yılların ihmali ve birikimi olan ciddi sorunlar var. Devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle zaman içerisinde sorunlar ortadan kalkacak."

Kentsel dönüşüme Mart 2020'de başlamayı umduklarını dile getiren Bayoğlu, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümle eski Bağlar bölgemiz büyük bir dönüşüm yaşayarak modern hale geldiği gibi istihdam imkanı doğmuş olacak. Hedefimiz 5 yılda milletimizin tamamına dokunacak hizmetlere ulaşmaktır. Milletimiz daha çok hizmeti hak ediyor, biz ise daha çok dua almayı hedefliyoruz."

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 00:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]