Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk." dedi.

Başkan Beyoğlu, yaptığı açıklamada, belediyenin siyaset değil hizmet yeri olduğunu belirterek, "Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' şiarıyla vatandaşlarımıza dokunmaya, gönüllerine girip dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede yılların birikiminden kaynaklı bir çok sorunun olduğunu belirten Beyoğlu, bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturmanın zor olduğunu vurguladı.

Her kesime dokunmaya çalıştıklarını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Köylere ve mahallelere gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Net bir sayı vermek zor ama 7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk.Yılların ihmali ve birikimi olan ciddi sorunlar var. Devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle zaman içerisinde sorunlar ortadan kalkacak."

Kentsel dönüşüme Mart 2020'de başlamayı umduklarını dile getiren Bayoğlu, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümle eski Bağlar bölgemiz büyük bir dönüşüm yaşayarak modern hale geldiği gibi istihdam imkanı doğmuş olacak. Hedefimiz 5 yılda milletimizin tamamına dokunacak hizmetlere ulaşmaktır. Milletimiz daha çok hizmeti hak ediyor, biz ise daha çok dua almayı hedefliyoruz."