7 ayda 705 bin gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari para ceza uyguladıklarını açıkladı.

Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri her geçen yıl arttırarak devam ettirdiklerini bildiren Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 39 bin olan gıda denetim sayısını 2019 yılında 1,2 milyona çıkardıklarını kaydederek, "Bu yılın ilk 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Söz konusu denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet, toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Alo Gıda hattı aracılığıyla 2,4 milyon başvuru yapıldı

Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009 yılında başlatılan 174 Alo Gıda hattına bugüne kadar toplamda 2,4 milyondan fazla arama yapıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, bu aramalara ek olarak 2020 yılının Mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp ihbar hattına da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru yapıldığını açıkladı. - ANKARA