7. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Aydın
'da, zirai aletler ve tarım ekipmanlarının sergilendiği "7. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.
Kapalı Fuar Alanındaki 280 firmanın katıldığı fuarın açılışında gazetecilere açıklama yapan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat
, yaptığı açıklamada, Aydın'ın Türkiye
'nin önemli tarım potansiyeline sahip illerden biri olduğunu belirterek, fuarın önemine dikkati çekti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ise şehir ekonomisinin yüzde 51'inin tarıma dayalı olduğuna işaret ederek "Bu fuar Aydın için çok önemli. İleri de inşallah daha büyükleri yapılacaktır. Aydın Tekstil Alanı'ndaki bir fabrikayı da fuar alanına çeviriyoruz. Bitince yaklaşık 30 dönüm kapalı alanıyla daha konforlu olacak." dedi.
Aydın Adanan Menderes
Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir de etkinliklerin devamlılığı ve sürekliliği konusunda üniversite olarak her türlü katkıya hazır olduklarını ifade etti.
Açılış törenine sektör temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim
, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.