Son Dakika Haberleri: 7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı

50 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, cezaevinden şartlı tahliye olan ve uzun yıllar sonra tekrar suça karışması sebebiyle hakkında 7 aydır arama kararı bulunan şahıs, dağda kurduğu barakada emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, cezaevinden şartlı tahliye olan ve uzun yıllar sonra tekrar suça karışması sebebiyle hakkında 7 aydır arama kararı bulunan şahıs, dağda kurduğu barakada emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Demirci'de Ali A. 1991 yılında yeğeni H.K'yi öldürdüğü iddiasıyla cezaevine girdi. Ali A. 8 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye edildi. Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla şartlı tahliyesi bozulan Ali A.'nın, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası mevkiinde bir barakada saklandığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonrası Ali A. 7 aydır saklandığı barakada kıskıvrak yakalandı.


Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından cinayet suçu ile 9 yıl 4 ay 15 gün infazı olan Ali A. emniyet ekipleri tarafından Salihli T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 15:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]