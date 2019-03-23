7 Aylık Bebeğine Bir Kez Daha Hayat Verdi

İzmir'de doğumundan 3 ay sonra karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve 4 ay boyunca ilaç tedavisi uygulanan 7 aylık Kerim Koru, annesinin verdiği karaciğer dokusunun nakliyle sağlığına kavuştu.

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de doğumundan 3 ay sonra karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve 4 ay boyunca ilaç tedavisi uygulanan 7 aylık Kerim Koru, annesinin verdiği karaciğer dokusunun nakliyle sağlığına kavuştu.



Narlıdere ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli Koray-Halime Emekçi çiftinin, geçen yıl ağustos ayında Kerim Koru ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Doğumunun ardından sarılık geçiren Kerim bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Doktorlar 3 aylıkken yaptıkları kontrollerde bebeğin doğuştan safra yollarının gelişmediğini, buna bağlı olarak siroz meydana geldiğini tespit etti.



Karaciğer nakli olmasına karar verilen bebek, Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesine sevk edildi. Bebeği muayene eden hastanenin Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün, kilosunun nakil için uygun olmaması nedeniyle çocuğa ilaç tedavisi uyguladı.



Anne ile çocuğunun kan grubunun aynı olduğunu tespit eden ve nakili anneden gerçekleştirmeye karar veren doktorlar, bebeğin 6 kilograma ulaşmasının ardından operasyonu gerçekleştirerek, Kerim Koru'nun hayata tutunmasını sağladı.



"Söz konusu evladım olunca ameliyata koşa koşa gittim"



Anne Halime Emekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğuna karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü, uzun süre evladını kaybetme korkusuyla yaşadığını söyledi.



Eşiyle en ümitsiz olduğu anlarda nakilin gündeme geldiğini ifade eden Emekçi, "Yapılacak karaciğer nakliyle oğlumuzun kurtulabileceğini söylediler. O an dünyalar bizim oldu. Benim normalde ameliyat fobim var. Apandisit ameliyatı olmam gerekiyordu, korktuğum için yıllarca kaçtım, son aşamada ameliyat oldum. Evladımla kan grubumun uyduğunu öğrenince hiç düşünmeden ve korkmadan çocuğuma karaciğerimi verdim. Söz konusu evladım olunca ameliyata koşa koşa gittim." dedi.



Halime Emekçi, nakil ameliyatından çıktığında ilk olarak doktorlara oğlunun sağlık durumunu sorduğunu, "iyi" olduğu haberini alınca da gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.



"Evladımın iyileştiğini görmek çok güzel"



Anneliğin çok yüce bir değer olduğunu vurgulayan Emekçi, şunları kaydetti:



"Evladımı önce dünyaya getirdim. Getirdikten sonra karaciğerinde sorunları olduğu öğrendim. Ben de karaciğerimi hiç düşünmeden verdim, onu hayata bağladım, tekrar olsa hiç düşünmeden tekrar veririm. 'Evladına kalbini ver' deseler veririm, bundan ötesi yok. Oğlumun sağlığına kavuşmasında sağlık çalışanlarının da büyük emeği var. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Onun yeniden iyileştiğini görmek çok güzel. Ona tekrar kavuşmuş gibi hissediyorsun, tarif edilmez bir mutluluk."



"Eşim oğlumun kahramanı"



Baba Koray Emekçi ise eşinin çocuğunun yaşaması için büyük fedakarlık yaptığını dile getirerek, "Eşim oğlumun kahramanı, benim de kurtarıcım. Önce oğlumu dünyaya getirdi, ardından ise karaciğeriyle ona ikinci kez hayat verdi. Hayat arkadaşım çocuğumun hem annesi hem de karaciğer kardeşi oldu." şeklinde konuştu.



EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu da "Bebeği kilo olarak ne kadar büyütsek, nakilde başarı oranımız o kadar artıyor. Annesi evladına ikinci kez hayat vermek istediğini söyledi. Kerim bebek de hayata dört elle sarıldı, nakil için gerekli kiloya ulaşınca da ameliyatı yaptık. Şimdi hem anne hem de bebeğinin sağlığı çok iyi." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Orkan Ergün de Kerim bebeğin nakil olmaması durumununda hayatını kaybetme riski taşıdığını, yaşaması için 4 ay boyunca karaciğer nakli bölümündeki ekiple uyumlu bir çalışma yaptıklarını söyledi.

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