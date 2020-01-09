7 aylık bebek evde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 aylık bebek evde ölü bulundu - Son Dakika

7 aylık bebek evde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.'nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu.

7 aylık bebek evde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine eve giden 112 sağlık ekipleri, B.A.'nın 7 aylık bebeğini ölü vaziyette buldu. İsmi henüz belirlenemeyen bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.


Olay, dün sabah saatlerinde Sarılar Mahallesi 1006. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri eve geldiğinde 7 aylık bebeği ölü halde buldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada anne B.A.'nın evde olmadığı, evde ise B.A.'nın beraber yaşadığı erkek arkadaşının bulunduğu bildirildi. Olay yerine geldiklerinde bebeğin ölü olduğunu belirleyen 112 ekipleri güvenlik güçlerine haber verdi.


Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, uyuşturucu kullanmaktan sabıkası bulunduğu belirtilen anne B.A.'nın evde olmadığı, evde 112'ye ihbarı yapan kişinin ise ismi açıklanmayan erkek arkadaşı olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı
Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
19:06 Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul 1. Antalya 8. oldu - Son Dakika Haber
19:06 Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor - Son Dakika Haber
18:57 Duruşma sonrası adliye karıştı - Son Dakika Haber
18:56 Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri - Son Dakika Haber
18:55 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber
18:09 Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 aylık bebek evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]