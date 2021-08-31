Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı

Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Bengü, 2 yaşındaki kızına kardeş getiriyor. 7 aylık hamile olan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını geri çevirmedi. Ankara'daki kutlamalarda sahne alan Bengü'nün performansı kadar kıyafet seçimi de beğenildi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Ünlü şarkıcının konser için özel olarak seçtiği kırmızı elbisesine sosyal medyada yorum yağdı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Bengü'ye övgüler dizen hayranları, "Kıyafet çok yakışmış", "Doğru seçim olmuş", "Çok güzel duruyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

İşte ünlü sanatçının konserde giydiği o kıyafet:







