7 aylık hamile olan ünlü isimden üstsüz pozlar!

İngiltere'nin ünlü TV yıldızı Lauren Goodger, erotik fotoğraf paylaşarak para kazanılan site OnlyFans için verdiği pozlarla tanınıyor. 7 aylık hamile olan ünlü model, üstsüz verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

34 yaşındaki TV yıldızı, "Sınırlarım yok. Bu tür fotoğrafları paylaşmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. İnsanlar beni ilgiyle takip ediyor" şeklinde konuştu.

Charles Drury ile evli olan Lauren Goodger, "Eşim bana hiç karışmıyor. Beni özgür bırakıyor" sözleriyle dikkat çekti.

İşte Lauren Goodger'ın o pozları...