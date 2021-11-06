KARABÜK'te 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve ardından bebeği sezaryenle alınan Kübra Demir (26), Ölümden döndüm. Aşı olmadığım için çok zor günler geçirdim. Keşke aşı olsaydım dedi.

Karabük'te yaşayan Kübra Demir ve polis memuru eşi 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Eşi aşı olduğu için hastalığı ayakta atlatırken 7 aylık hamile Kübra Demir Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeği sezaryenle alınan annenin 6 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra uygulanan tedavinin ardından değerleri normale döndü. Demir, servise çıkarıldıktan sonra aşı olmamasının pişmanlığını yaşadığını belirtti.

7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandığını anlatan Demir, Sezaryen olup bebeğimi aldılar. Sezaryen olduktan sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başladım ve entübe edilerek 6 gün yoğun bakımda kaldım. Çok zor günler geçirdim aşı olmadığım için. Keşke aşı olsaydım. Şu anda çok zor konuşuyorum. Bebeğim 31 haftalıkken doğdu maalesef. Bebeğim şuan küvözde, o da büyüyecek inşallah. " dedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM HAMİLELER AŞI OLSUN

Sosyal medyada okuduklarından dolayı kendisinin de aşı karşıtı olduğunu anlatan Kübra Demir, Eşim görevi icabı 2 doz Biontech aşısı oldu. Hatta ona bile aşı olmamasını söylemiştim. Ama virüse yakalanınca eşim bu hastalığı ayakta atlatırken, ben çok ağır bir şekilde entübe olarak resmen ölümden döndüm. O yoğun bakım odasını anlatamam bile. Ölümden döndüm. Herkes mutlaka aşısını olsun, hamileler özellikle

dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU EDECEĞİZ

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, "Tüm halkımıza özellikle aşı olmayanlara bir an önce aşılarını yaptırmalarını, 2 doz aşı olanlarından 3. doz aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bir de maske mesafe işini fazla önemsemez olduk. Bunun en büyük delili, geçen sene bu mevsimlerde fazla grip hasta görmüyorduk. Bu sene daha fazla grip hastası görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de toplum da maske mesafe ile ilgili olarak gevşeme olması. Hastamız 31 haftalık gebe bir hastamızdı. İlk önce bebeği sezaryen ile alınarak küvözde bulunuyor. Kendisi ise hastalığı ağır geçirdi. Yoğun bakımda entübe oldu ve yapılan tedavi ile servise çıktı. Solunum kaslarını ve diğer kasları güçlendirmeye yönelik egzersizlere başladık. İnşallah önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz dedi.