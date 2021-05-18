7 aylık kabus son buldu! Zincire bağlayıp, hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış - Son Dakika

7 aylık kabus son buldu! Zincire bağlayıp, hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış

18.05.2021 09:32
7 aylık kabus son buldu! Zincire bağlayıp, hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış, System.String[]

Tunceli'de 22 yaşındaki E.A., birlikte yaşadığı Oktay Güler tarafından zincire bağlanarak 7 ay boyunca işkence görmüş. Hem fiziksel hem cinsel şiddet uygulanan E.A., komşularının yardımıyla kurtuldu. Konuyla ilgili konuşarak kızının yaşadığı işkenceyi anlatan babası, "Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış, fiziksel ve cinsel her türlü işkenceyi yapmış" ifadelerini kullandı.

Tunceli Hozat'a bağlı Yenidoğdu Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki E.A.'nın 7 aydır birlikte yaşadığı Oktay Güler tarafından işkenceye maruz bırakıldığı öne sürüldü.

HEM FİZİKSEL HEM CİNSEL ŞİDDET GÖRDÜ

Milliyet'in haberine göre; bir odada ayağından zincirle bağladığı kadına fiziksel ve cinsel şiddet uygulayan Oktay Güler E.A'nın ailesinin ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Yaşadığı travmalardan dolayı kızının konuşabilecek durumda olmadığını söyleyen baba Ö.A. şunları anlattı:

"Kızımın yaşadıklarından haberimiz yoktu. Telefonda iyi olduğunu söylüyordu. Korktuğu için bize anlatmamış. Bu adam kızımı aylarca zincire bağlamış ve her türlü işkenceyi yapmış. Zincirden artık nasıl kurtulduysa kurtulduğu gibi köylülerden birinin evine gitmiş. Köylüler bizi aradı. Kızımın telefonda diyebildiği tek şey, 'Baba gelin beni kurtarın, bu adam beni öldürecek.' Gidip hemen aldık. Her yerinde morluk vardı.

"AĞIR ŞEYLER YAŞAMIŞ, KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL"

Kızım o kadar ağır şeyler yaşamış ki konuşabilecek durumda değil. Aldığı darbelerden dolayı sürekli başının ağrıdığını söylüyor. Psikolojisi çok kötü. Oktay'ın ailesi olaydan sonra gelip özür diledi ve şikayetimizden vazgeçmemizi istedi. Asla vazgeçmem. Kızım Oktay'ın ailesiyle birlikte kalıyordu. 7 aydır aynı evin içinde bir kız zincire bağlanmış, hiç mi bir şey demediler? Ben kızıma bunları yapan bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum."

7 aylık kabus son buldu! Zincire bağlayıp, hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 aylık kabus son buldu! Zincire bağlayıp, hem cinsel hem fiziksel şiddet uygulamış - Son Dakika


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