Son Dakika Haberleri: 7 Aylık Suriyeli Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

7 Aylık Suriyeli Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.

7 Aylık Suriyeli Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Suriyeli uyruklu Halida ve Mahmud Elsayed çiftinin 7 ay önce doğan bebekleri, dün rahatsızlandı. Ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Cemal bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğumu sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Yenice, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:02:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Aylık Suriyeli Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]