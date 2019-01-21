7 Aylık Suriyeli Bebek Hastanede Hayatını Kaybetti
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde evde rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından hastaneye getirilen Suriyeli 7 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Çorlu ilçesi Yenice
Mahallesi'nde oturan Suriyeli uyruklu Halida ve Mahmud Elsayed çiftinin 7 ay önce doğan bebekleri, dün rahatsızlandı. Ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi
'ne getirilen Cemal bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğumu sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: DHA
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