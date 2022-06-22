7 ayrı eve giren hırsız tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan ve 7 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı ikametten hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisinin H. K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Hırsızlık suçundan da aranması bulunan şüpheli H. K. polis ekiplerince yakalanarak gözlem altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE