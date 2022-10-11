Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde geçmişte farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.D. (22) isimli şahsı yakaladı. Polis ekipleri farklı yerlerdeki hırsızlık olaylarını inceleme altına aldı. Yapılan parmak izi incelemelerinde hırsızlık olayının A.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıs, polis ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının da talimatı ile gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 7 Ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı - Son Dakika

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