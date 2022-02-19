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7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu - Son Dakika

7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu

19.02.2022 10:03
7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu

Düzce'de evlere giren ve motosiklet ile elektrikli bisiklet hırsızlığı gibi 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 1 kişi kıskıvrak yakalandı.

Düzce'de evlere giren ve motosiklet ile elektrikli bisiklet hırsızlığı gibi 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 1 kişi kıskıvrak yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de çeşitli zamanlarda 3 eve girerek hırsızlık yapan, 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olayları gerçekleştiren şahsı tespit etti. Şahsın merkeze bağlı Ağa Mahallesi'ndeki evinde olduğunu öğrenen polis ekipleri, baskın yaptı. Yapılan baskında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıs kıskıvrak yakalandı.

Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın sırasında şahsın çaldığı motosikletler ile elektrikli bisiklet ve evlerden çaldığı malzemelerde sahiplerine teslim edildi. - DÜZCE

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Bisiklet, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu - Son Dakika


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