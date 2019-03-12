7 Ayrı Suçtan Aranan 1 Kişi Yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri pazar yerinde devriye esnasında şüphe üzerine bir kişi durdurdu. Polis ekipleri tarafından GBT kontrolü yapılan M.K.'nın muhafaza atlına alınan eşyadan hırsızlık, ateşli silah ve mutant sayıda mermi bulundurmak, suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi, yaralama gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'

Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi