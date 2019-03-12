Son Dakika Haberleri: 7 Ayrı Suçtan Aranan 1 Kişi Yakalandı

7 Ayrı Suçtan Aranan 1 Kişi Yakalandı

59 dakika önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

7 Ayrı Suçtan Aranan 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri pazar yerinde devriye esnasında şüphe üzerine bir kişi durdurdu. Polis ekipleri tarafından GBT kontrolü yapılan M.K.'nın muhafaza atlına alınan eşyadan hırsızlık, ateşli silah ve mutant sayıda mermi bulundurmak, suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi, yaralama gibi çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

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