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7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Polisi, 7 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini yakaladı.

7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]

Kuşadası Polisi, 7 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisini yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hükümlü ve tutuklunun kaçması, suç eşyalarının satın alınması, mala zarar verme, muhafaza altındaki eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'yi Camiatik Mahallesi'nde yakaladı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olan O.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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