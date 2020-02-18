7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı - Son Dakika

7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

6 saat önce

Adana L Tipi Cezaevinden firar eden ve 7 ayrı suçtan aranan S.K., jandarma tarafından Manavgat'ta yakalandı.

7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı, System.String[]

Adana L Tipi Cezaevinden firar eden ve 7 ayrı suçtan aranan S.K., jandarma tarafından Manavgat'ta yakalandı.


Adana L Tipi Cezaevinden firar eden, belgede sahtecilik, 4 adet konut dokunulmazlığının ihlali ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.K.'nın Manavgat'ta olduğu bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan araştırmalar sonucu 6 ay önce cezaevinden firar eden S.K.'nın 2 ay önce Manavgat'a gelerek bir işyerinde çalışmaya başladığı belirlendi. S.K.'nin çalıştığı işyerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüpheliyi yakaladı. S.K., Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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