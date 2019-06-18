Son Dakika Haberleri: 7 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
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7 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

59 dakika önce

Kuşadası polisi, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

7 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]
Kuşadası polisi, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Camiatik Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada isminin R.S. olduğu ortaya çıkan şüpheli şahsın, "Hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, görev yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kaybolmuş ve ele geçirilmiş eşya hakkında tasarruf" olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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