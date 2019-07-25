7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
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Niğde'de hakkında 7 ayrı suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
'de hakkında 7 ayrı suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
ekipleri rutin yol kontrolünde bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptığı kimlik kontrolünde S.Ö'nün 7 ayrı suçtan 23 ay 10 gün hapis kararı bulunduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından S.Ö Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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