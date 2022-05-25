7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı

Balıkesir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Balıkesir İstihdam Fuarı" açıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde 50 firmanın katılımıyla açılan fuarda, 41 meslek lisesinin de standı sergilendi.

İş arayanlara iş, öğrencilere ise staj imkanının sağlanmasının hedeflendiği fuarın açılışına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlar, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İŞKUR'un temel amacının işverenler ile iş arayanlara aracı olmak olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da eğitim ile iş hayatının uçlarını birleştirerek bir köprü kurmak istediklerini ifade etti.