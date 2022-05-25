7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı

25.05.2022 16:08
7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı

Balıkesir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Balıkesir İstihdam Fuarı" açıldı.

Balıkesir'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Balıkesir İstihdam Fuarı" açıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde 50 firmanın katılımıyla açılan fuarda, 41 meslek lisesinin de standı sergilendi.

İş arayanlara iş, öğrencilere ise staj imkanının sağlanmasının hedeflendiği fuarın açılışına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlar, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İŞKUR'un temel amacının işverenler ile iş arayanlara aracı olmak olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da eğitim ile iş hayatının uçlarını birleştirerek bir köprü kurmak istediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yücel Yılmaz, Hasan Şıldak, Balıkesir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: 7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement