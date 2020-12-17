7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor - Son Dakika

7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor

17.12.2020 13:01
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor, System.String[]

TUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TUNCELİ Valiliği, 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun devam ettiğini, 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri listede olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen 120 operasyonda 243 sığınak, 76 el yapımı patlayıcı (EYP), 130 kilo patlayıcı ve tonlarca yaşam malzemesi de imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 28 Temmuz günü başlatılan 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonunun detaylarını açıkladı. 509 timden oluşan 7 bin 642 personel ile 120 operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildiği açıklamada, 3'ü kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri kategoride olmak üzere çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİAçıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ve TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde 'Dersim' sorumlusu 'Özgür' kod adlı Ali Kemal Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 10 milyon TL ödüllü kırmızı katogoride, TKP/ML-TİKKO üyesi Asmin kod adlı Gökçe Kurban'ın turuncu listede, TKP/ML-TİKKO üyesi Fadime Çakıl'ın da gri listede yer aldığını belirtti. 246 SIĞINAK, 76 EYP, 130 KİLO PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyon kapsamında teröristlerin barınma ve kış üslenme yeri olarak kullandığı 243 sığınak ile 76 EYP, 130 kilo patlayıcı ve tonlarca yaşamsal malzeme ile 13 tüfek, 1 tabanca ve 8 el bombasının imha edildiği de ifade edildi.


7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor

Tunceli Valiliği, Munzur, Temmuz, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 bin 642 personelle gerçekleştirilen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor - Son Dakika


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