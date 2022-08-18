7 bin adet yavru sazan suyla buluştu

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 göle 7 bin adet yavru sazan balığı salındı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ile birlikte Yeniceköy Göletine yavru balık salımı yapıldı.

Salımın ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Şuanda Yenice göletindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, bakanlığımızın projesi doğrultusunda temin etmiş olduğumuz yavru balıkları Yenice göletine arkadaşlarımızla birlikte bıraktık. İnşallah burada büyüyerek doğal dengenin içerisinde hem doğal denge açısından hem de amatör avcılarımız içinde olta balıkçılığı için bir ortam oluşturmuş olacağız. Kurşunlu'da 3 bin, Yenice'de de 4 bin yavru sazan balığını gölete bıraktık. İnşallah bunlar büyüdüklerinde dediğim gibi hem doğal çevre açısından hem de amatör balıkçılılar için, sportif olta balıkçılığı için bir ortam oluşacak. Ben burada etkinliğimize katılan dernek yöneticilerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızda da sadece buradaki gölete değil, doğaya, çevreye sahip çıkmalarını, koruyup kollayarak kullanma dengesini gözetmelerini rica ediyorum. İçinde bulunduğumuz ortam bütün dünyanın iklim değişikliğini konuştuğu, hayatın, yaşamın bütün canlılar için, tabi ki insanlar için giderek zorlaştığı, tehdit altında olduğu bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Çevreyle olan bütün iletişim ve ilişkimizde çevreyi koruyucu mantıkla hareket edelim. Ben bu duyarlılığı gösteren herkese de teşekkür ediyorum" dedi.