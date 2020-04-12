7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel 7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi - Son Dakika

7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi

6 saat önce

7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aile için biner TL'lik yardımı evden çıkamayan vatandaşlar için evlerinde teslim etti.

7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aile için biner TL'lik yardımı evden çıkamayan vatandaşlar için evlerinde teslim etti.

Korona virüsü ile mücadelesine ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi, alınan tedbirler çerçevesinde 7 bin aileye yapılan bin TL'lik nakdi yardımında dağıtımını gerçekleştirdi. Dışarıya çıkamayan vatandaşların kapılarını çalan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal yardım marketinden yardım alan ailelere biner TL'lik yardım desteğini dağıttılar.

Şahinbey büyük bir aile

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin sosyal marketinden faydalanan ailelere destek olduklarını belirterek, "Şahinbey İlçemiz ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Daha önce meclisimizle birlikte aldığımız kararla sosyal marketimizden faydalanan 7 bin ailemize biner TL'lik nakdi yardım yapılacağını duyurmuştuk. Bu doğrultuda ekiplerimiz dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Biz vatandaşımızın rahatlığı ve huzuru için çalışıyoruz. Zor günler geçiriyoruz ve bu zor günleri omuz omuza birlikte aşacağız" dedi.

Allah başkanımızdan razı olsun

Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine verilen nakdi yardımdan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden aileler, "Allah başkanımızdan razı olsun bizleri hiçbir zaman darda bırakmadı. Hele şu zor günlerde bizlerin her zaman yanında oldu. Belediyenin sosyal yardım marketinden yararlanıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bunun yanı sıra bizlere nakdi yardımda gönderdi. Aynı zamanda dezenfekte malzemeleri ve sabunda gönderdi. Vatandaşa yaptığı hizmetleri ve yardımları kimse inkar edemez" diye konuştular.

7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:18 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum         
23:28
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı         
23:03
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var         
22:51
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı         
22:29
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı         
22:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar         
22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum         
21:39
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti         
21:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek         
21:09
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 23:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]