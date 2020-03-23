7 bin aileye biner TL nakit desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 bin aileye biner TL nakit desteği - Son Dakika

7 bin aileye biner TL nakit desteği

7 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

7 bin aileye biner TL nakit desteği, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.


Şahinbey İlçe Belediye Meclisi korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis toplantısına başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacaklarını belirterek, ihtiyaç durumunda sayının arttırılabileceğini ifade etti.


7 bin aileye bin TL nakit yardımı


Şahinbey Belediye Meclisi 7 bin aileye yapılması planlanan biner TL'lik yardımı oy birliği ile kabul ederken, sayının duruma göre yükselebileceğinin altını çizdi. Dar gelirli ailelerin sosyal yardıma muhtaç olan aileler arasından belirleneceğini ifade edildi.


Korona virüs tedbirlerini anlattı


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, "Kamu kurum binalarının dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokakları temizleyerek dezenfekte ettik. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sosyal yardım kolilerini evlerine götürerek teslim ediyoruz" dedi.


Belediyenin aldığı diğer korona virüs tedbirleri


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak meclise sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak, " Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız. Öğrencilere kitap vereceğiz. Gıda yardımlarımıza devam edeceğiz. 7 bin aileye bin TL nakit yardımı yapacağız. Belediyemize bağlı iş yerlerinden kapanan yerlerde yeniden açılana kadar kira alınmayacak, açık olan yerlerde de kiralar yüzde 50 oranında alınacak. Herkese sabun dağıtılacak. Deterjan hijyen malzemesi verilecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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