7 bin dakikalık Türkçe içerik platformu - Son Dakika

Red Bull, dans, müzik ve spor gibi çeşitli branşlarda dünya çapında içerikleri Türkçe olarak yayınlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Türkçe ve Türkçe altyazılı olarak 7 bin dakikalık içerikle alışılmışın dışında hikayeler sunulacağı ve platforma gelecek günlerde yeni içerikler de ekleneceği belirtildi.

Bütün dünyadan ilham veren insanların hikayelerinin yanı sıra Türkiye yapımlı içeriklerin de bulunacağı Red Bull TV'de, yaklaşık 5 gün boyunca hiç durmadan seyredilebilecek kadar çok Türkçe içeriğin uygulamada yer alacağının altı çizildi.

"YERLİ İÇERİKLER DE OLACAK"

Yerli içeriklerin de yer alacağının belirtildiği açıklamada, "Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' isimli belgesel, Türkiye müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ve VEYasin'in heyecanlı ve gizemli yolculuğu 'Searching For Sound', İstanbul'daki en iyi mobil ve PC oyuncuların özgün hikayesini aktaran 'Part of The Game: Istanbul', Red Bull TV'de yer alacak" ifadeleri yer aldı.

"İSTANBUL'UN TÜM DÜNYAYA TANITILMASINDA ROL OYNADI"

Ayrıca Red Bull Media House yapımı olan ve İstanbul'un tüm dünyaya tanıtılmasında rol oynayan, 'Istanbulls' isimli Formula 1 Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri'nin yer aldığı ve İstanbul sokaklarında çekimleri gerçekleştirilen filmin de Red Bull TV'de yer alacağı belirtildi.

Dünya çapında milyonlarca kez izlenme rekoru kıran yerli ve uluslararası belgeselleriyle Red Bull TV uygulamasına 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm dijital platformlardan ücretsiz olarak ulaşılabileceği ve sene boyunca motor spor dünyasından Drift Masters Avrupa Şampiyonaları, bisiklet dünyasından Uluslararası Bisiklet Birliği turnuvaları, dans dünyasından Red Bull BC One finalleri ve Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali gibi önemli etkinliklerin canlı yayınları da Red Bull TV'de izleyiciyle buluşacağı aktarıldı.