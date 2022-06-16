7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır - Son Dakika
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7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır

16.06.2022 19:22

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Ahmet Akın'ın "Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır" denildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın katıldığı bir panelde yaptığı " Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak için Zeynep Kamil'de ise 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

"GERÇEĞİN ÇOK ÜZERİNDE"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ortaya atılan iddialara yanıt vererek, hasta sayılarının "gerçeğin çok üzerinde ve abartılı" olduğunu bildirildi.

"TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Cerrahpaşa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, profesör unvanlı ve üniversiteyle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberlerin tamamıyla dezenformasyon sonucu olduğu, toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Zeynep Kamil, Ahmet Akın, Cerrahpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır - Son Dakika
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