7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi - Son Dakika

7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

6 saat önce

İtalya'da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

İtalya'da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

İtalya'da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı.

Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.

(İHA)

7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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