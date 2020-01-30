7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi - Son Dakika

İtalya'da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

İtalya'da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı.

Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.

(İHA)