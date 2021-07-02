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7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı - Son Dakika

7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı

02.07.2021 21:12

7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı Türkiye'nin 8. İstanbul'un 4. AVM kütüphanesi Sancaktepe'de kapılarını kitapseverlere açtı.

7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin 8. İstanbul'un 4. AVM kütüphanesi Sancaktepe'de kapılarını kitapseverlere açtı. 7 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin çeşitli AVM'lerine kurulan kütüphanelere bir yenisi Sancaktepe'de eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sancaktepe Belediyesi ve kütüphanenin açıldığı alış veriş merkezinin anlaşması ile AVM içerisine Türkiye'nin 8. İstanbul'un ise 4. AVM içi kütüphanesi açılmış oldu. 270 metrekere alan üzerine kurulu, aynı anda 90 kişinin kullanabileceği, 7 bin kitap kapasiteli kütüphane kitapseverleri ağırlayacak.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Malumunuz biz buralarda herhangi bir kira ödemiyoruz. Herhangi bir yatırım yapmıyoruz. Bütün bu mesuliyeti AVM üstleniyor. Biz sadece kitapları ve kütüphaneciyi koyuyoruz. Bu aslında sivil toplum ve kamu iş birliğiyle ortaya konmuş bir kültür hamlesi. Aslında hedefinde kütüphaneyle birlikte kültürel aktiviteler, şiir günleri, edebiyat günleri, söyleşiler imza günleri gibi kültür faaliyetlerini AVM'nin içerisini doldurmak maksadıyla yapıyoruz. Elbette heyecanlayız. Türkiye'de 500 adet AVM var. Her birinde böyle bir duyarlılıkla kültür hamlesi başlatmış olsak, bu tabana yayılan kayda değer bir karşılığı olacaktır. Tabii elbette Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz birçok yerde müstakil büyük kütüphaneler de yapıyoruz, binlerce metrekare. Ama bunun tadı ve etkisi de farklı diye düşünüyorum. Sosyal hayat burada da devam ediyor. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla buralara geliyorlar. Alışverişe, yemeğe, içmeye vakit geçiriyorlar. O süreç içerisinde biliyorsunuz gençlerimizin en çok ihtiyaç hissettiği şey, ders çalışma yerleri. İşte burada bir ders çalışma yeri oluşmuş oluyor. Buraya zaten mahallelerin çok ortasında olduğu için AVM'ler. Bu vesileyle buraya geldiğinde, aile buraya geldiğinde, çocuğunu buraya ders çalışmak için bırakabilir ve güvenli alanda onlara da fayda oluşmuş olabilir. Kimse de ona buraya geldiği için bir şey satmak durumunda olmadığından, bir şey almak zorunda olmadığından kendini daha rahat hissetmiş olacak" dedi.

Sancaktepe bölgesinde farklı AVM'ler için de böyle projelerin olması gerektiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Ben kıymetli bakan yardımcımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, onun şahsında çok teşekkür ediyorum. Biz de AVM Kütüphaneleri projesini duyduğumuzda çok heyecanlandık. Hemen dedik ki biz de bir tane ilçemize kazandıralım. Sağ olsun AVM sahibi, İsmail Öncel Beyefendinin göstermiş olduğu bu yerde bakın 450'nin üzerinde bir metrekare içinde çok güzel bir kütüphane oluşturduk. Kitaplarımızı bakanlığımız bize hediye etti. Biz mekanı toparladık. Dolayısıyla gençlerimiz için alışverişe geldiklerinde aslında daha kıymetli bir alışveriş yapabilecekleri fikir, düşünce, ruh kazanabilecekleri bir kütüphaneyi de kazandırmış olduk böyle ortaklaşa. Ben bunun için çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah bizim ilçemizde olan bütün AVM'lere böyle kütüphaneler kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim kendi bilgi evlerimizle de, bütün mahallelerimizde bulunan bilgi evlerimizde de kütüphaneler açarak her mahallede bir kütüphane olması projemizi de böylece bununla birlikte başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı
7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı
7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı
7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı

Sancaktepe, İstanbul, Türkiye, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 7 bin kitap kapasiteli AVM kütüphanesi Sancaktepe'de açıldı - Son Dakika


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