7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2)

6 saat önce

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak, öldüren daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son veren, dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın (40), 2 kişiyi...

7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti, 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı (2), System.String[]

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak, öldüren daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son veren, dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın (40), 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Arslan'ın, Küçük'ü öldürüp, intihar etmeden önce Eskihisar Mahallesi'ndeki kendi iş yerinde, Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak, öldürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Daha sonra Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arslan ile Akpınar kardeşler arasında da borç- alacak sorunu olduğu öğrenildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:40 Kaynak: DHA
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