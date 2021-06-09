'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Sosyal medyada elden ele dolaşan bir sokak röportajı gündem oldu. Mikrofonun uzatıldığı bir besici "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" deyince, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

5 BİN LİRAYA ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ

Röportaja dahil olan bir başka vatandaş "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum 5bin lira ver ben geleceğim" diyerek besiciden numarasını istedi. Besici ise işe geleceğini belirten vatandaşa "Ben yabancıyım benle uğraşmayın buralarda" dedi.

BESİCİ GERİ ADIM ATTI

Daha sonra bu işi yapacak olan kişinin tanıdık olması gerektiğini belirten besici, "Orada 60 bin hayvan var, güvenilir adam olacak. Ya sen hayvanlarımı öldürürsen ben ne yapacağım." dedi.

Bunun üzerine diğer vatandaş, "Sen diyorsun ki 'adam bulamıyorum'. 'Geleyim çalışayım' diyorum. Ondan sonra 'ben seni tanımıyorum' diyorsun" diye tepki gösterdi. Tartışmanın devamında besici "Ben köylüyüm, benle uğraşmayın" diyerek çekip gitti.