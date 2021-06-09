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'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm - Son Dakika

'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

09.06.2021 15:34

Bir besicinin verdiği sokak röportajında "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demesi sosyal medyada gündem oldu. Orada bulunan vatandaşlardan biri 5 bin liraya çalışmayı kabul edeceğini söylemesi besiciyi şok etti. Vatandaşın "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum, 5 bin lira ver ben geleceğim" dediği besici, tartışmanın sonunda "Benle uğraşmayın ben köylüyüm" diyerek çekip gitti.

Sosyal medyada elden ele dolaşan bir sokak röportajı gündem oldu. Mikrofonun uzatıldığı bir besici "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" deyince, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

5 BİN LİRAYA ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ

Röportaja dahil olan bir başka vatandaş "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum 5bin lira ver ben geleceğim" diyerek besiciden numarasını istedi. Besici ise işe geleceğini belirten vatandaşa "Ben yabancıyım benle uğraşmayın buralarda" dedi.

BESİCİ GERİ ADIM ATTI

Daha sonra bu işi yapacak olan kişinin tanıdık olması gerektiğini belirten besici, "Orada 60 bin hayvan var, güvenilir adam olacak. Ya sen hayvanlarımı öldürürsen ben ne yapacağım." dedi.

Bunun üzerine diğer vatandaş, "Sen diyorsun ki 'adam bulamıyorum'. 'Geleyim çalışayım' diyorum. Ondan sonra 'ben seni tanımıyorum' diyorsun" diye tepki gösterdi. Tartışmanın devamında besici "Ben köylüyüm, benle uğraşmayın" diyerek çekip gitti.

'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
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