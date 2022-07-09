7 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAM TATİLİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK - Son Dakika
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7 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAM TATİLİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

09.07.2022 10:46

YALOVA'nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

YALOVA'nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için tesislerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, 7 bin nüfuslu ilçesinin bayram tatili süresince 300 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Termal turizmin önde gelen kentlerinden Yalova'da, Kurban Bayramı tatilini termal tesislerde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturuyor. Kentin, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram öncesi rezervasyonlar işletmecileri memnun ederken, ilçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.Bölgenin en büyük turizm tesislerinden olan Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yerli ve yabancı misafirlerden çok talep gördüklerini dile getirerek, otel kapasitelerinin dolduğunu söyledi. Çiloğlu, "Özellikle bayram tatil sürecinin uzatılmış olması yerli ve yabancı turistlerimizin, özellikle yerli turistlerimizin bu anlamda tercihine sebep oluyor. Fakat yabancı turistlerimizin de sürelerini uzattıklarını görüyoruz. Özellikle genç misafirlerimizin de ağırlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Termal turizmin son yıllarda biraz daha dikkat çekiyor olması da tesisleri dolduruyor. Termal bölgesinde de Yalova'da da bunun en iyi şekilde değerlendirildiğini söyleyebilirim" dedi.,

'YAZ SONUNA KADAR ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU BULUR'

9 günlük bayram tatilinde 300 bine ulaşacak olan ziyaretçi sayısının, yaz sonuna kadar 1 milyonu bulmasını beklediklerini söyleyen Çiloğlu, "Termal'in nüfusunun 7 bin olduğu düşünüldüğünde bu bayram sürecinde ve yaz sezonunu da kattığımızda oldukça yüksek rakamlara ulaşıyoruz. Bayram sürecinde yerli ve yabancı 300 bin turistin gelmesi bekleniyor. Bu yaz sonuna kadar 1 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Tesisimizde, günde bin 500- 2 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitedeyiz. Dolayısı ile misafirlerimizin Termal ilçesine de Yalova'ya da büyük katkılar vereceğini düşünüyoruz. Turizmin etkisiyle tam kapasiteye gelmiş durumdayız. Şu an için otelimizde yüksek bir talep var" ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
500
7 bin nüfuslu Termal, bayram tatilinde 300 bin kişiyi ağırlayacak 7 bin nüfuslu Termal, bayram tatilinde 300 bin kişiyi ağırlayacak Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yalova, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAM TATİLİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK - Son Dakika

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