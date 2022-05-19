7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak - Son Dakika
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7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak

19.05.2022 14:53
7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak

Malatya'da 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve ilk devlet hayatının başladığı yer olarak bilinen Arslantepe'deki yaşam, müzikalle anlatılacak.

Malatya'da 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve ilk devlet hayatının başladığı yer olarak bilinen Arslantepe'deki yaşam, müzikalle anlatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü için Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Belediyesinin iş birliğiyle İnönü Üniversitesi Çok Sesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrasınca "Sound of Arslantepe Konseri" düzenlenecek.

İş birliği protokolünün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum ve kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin şehrin dinamikleri ve istikbali açısından önemli olduğunu bildirdi.

Gürkan, Arslantepe'yi "insanlık medeniyetinin başladığı yer" olarak tarif ettiklerini hatırlatarak, "İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatı, ilk muhasebe kayıtları ve Taş Devri'nden demir devrine evrilme, gümrükleme işlemlerinin yapılmasının bir müzikal eşliğinde verilmesi önemli bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Müzikal??de emeği geçenlere teşekkür eden Gürkan, müziğin kültürel mirasın tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konser için 10 bölümlük eser yazıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise konser için Doç. Dr. Güneş Açıkgöz'ün 10 bölümlük bir eser yazdığını söyledi.

Eseri üniversitenin Çok Sesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın birlikte 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde seslendireceğini aktaran Kızılay, "Sound of Arslantepe Konseri, 2021 yılında dünya mirası listesine girmiş olan Arslantepe Höyüğü'nü bir başka dilde anlatma çabası. Arslantepe sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için bir hazine." görüşünü paylaştı.

???????Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ilin yöneticileri olarak maddi manevi tüm değerleri açığa çıkarmak, o değerleri korumak ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarma gibi bir sorumluluklarının bulunduğunu kaydetti.

7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak
7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak

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Kaynak: AA

İnönü Üniversitesi, Malatya, Samsun, Opera, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 bin yıllık Arslantepe'deki yaşam müzikalle anlatılacak - Son Dakika


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