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7 binanın boşaltılmasına neden olan duvar yeniden yapıyor

16 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te gece vakti çökerek 7 binanın boşaltılmasına neden olan bir apartmana ait istinat duvarı, İzmit Belediyesi ekiplerince yeniden yapılıyor.

7 binanın boşaltılmasına neden olan duvar yeniden yapıyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit'te gece vakti çökerek 7 binanın boşaltılmasına neden olan bir apartmana ait istinat duvarı, İzmit Belediyesi ekiplerince yeniden yapılıyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Bekirdere M. Çağlar Sokak'ta geçtiğimiz hafta yoğun yağış sonucunda istinat duvarının çökmesi sonucu evleri boşaltılan vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Duvar çökmesinin hemen ardından bölgeye giden ekipler, ilk etapta 7 binada 23 dairenin boşaltılmasını sağladı. Daha sonra ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bizzat bölgeye giderek vatandaşlarla mağduriyetin kısa sürede giderileceğini söyledi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından İzmit Belediyesi ekipleri söz konusu yerde çalışma başlatıldı.

M. Çağlar Sokak'da yağışlardan kaynaklı yıkılan duvarın yerine 26 metre uzunluğunda 3,5 metre yüksekliğinde iki kademeli betonarme duvarın yapımı devam ediyor. 15 metreküp hazır beton kullanılacak olan duvarın kısa süre içinde bitirileceğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Duvarın yapımı biter bitmez ilgili kurumlarla temasa geçilerek vatandaşların evlerine girmelerine izin verilecek" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
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