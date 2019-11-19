7. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı başladı

Bodrum ilçesinde, bu yıl 7'incisi düzenlenen Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı başladı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ie Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyelerinde gerçekleştiren etkinlikte sanatçılar, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri, çamur, cam, mozaik, kağıt ve kumaşa nakşediyor.

Sanatçılar ve akademisyenler çalıştay süresince, farklı çalışmalar geliştirmesi için seramik sır altı boyama tekniklerini, mozaik duvar panolarını, tekstil ürünler üzerine linolyum baskı tekniğini, cam füzyon ürünler üretimi ile engelli bireylerin ve sanatseverlerin vizyonlarının genişletilmesini, farklı ve özel tekniklerin uygulamalı bir şekilde öğretilmesini sağlayacak.

Çalıştayda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden çok sayıda profesör, doçent ve öğretim görevlileri de yer alıyor.

Çalıştay sonunda ortaya çıkan eserler, 22 Kasım'da Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyesinde açılacak sergi ile Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak.