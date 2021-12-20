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7 BÖLGEYE 7 TIR ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ GÖNDERİMİ - Son Dakika

7 BÖLGEYE 7 TIR ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ GÖNDERİMİ

20.12.2021 23:14
7 BÖLGEYE 7 TIR ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ GÖNDERİMİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle "7 Bölgeye 7 Tır ile Özel Eğitim Materyali" programı kapsamında özel çocuklara özel materyaller gönderildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle "7 Bölgeye 7 Tır ile Özel Eğitim Materyali" programı kapsamında özel çocuklara özel materyaller gönderildi. Programda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal KARAHAN, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Kürşat DULKADİR, Ramazan BARIN, Murat AĞAR, Cemal ÖZDEMİR, Ebubekir AYDIN, Fikret YILMAZ ve Aylin KURT da hazır bulundu.

Özel çocuklarımızın hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri adına Bakanlığımızca yapılan çalışmalardan biri de 2018 yılında başlayan ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin katılımlarıyla ve himayelerinde 2019 yılında ilk defa dağıtımı yapılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesidir. Proje dahilinde Genel Müdürlüğümüzce yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 146 çeşit materyalin üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezi'ne, meslek liselerimize ve özel eğitim meslek okullarımıza yaptırılmış olup her yıl devam eden üretimlerle yetersizlik türlerine göre 2021 yılına kadar 8. 100 sınıfımıza 8. 100 set, 400. 000 adetten fazla özel eğitim materyali gönderilmiştir.

2021 yılında ise 3. 000 set materyalimizin üretimine başlanmış ve 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle özel öğrencilerimize gönderime hazır hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen materyal dağıtımı ile son 3 yıllık süreçte 11. 100 sınıfımızdaki özel çocuğumuz özel eğitim materyallerimizle buluşmuştur.

Materyal setlerimiz, Genel Müdürlüğümüzce ilköğretim ve ortaöğretim okullarının bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarımızda eğitimlerine devam eden özel çocuklarımıza ulaştırılmaktadır. Bu materyaller; kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim vb. alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış, öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

Materyallerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde üretimine azami önem verilmiştir. Materyaller öğrencilerin ilgi ile kullanabileceği şekilde, sağlam ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde yetersizlik türlerine göre belirlenen 39 materyalin tasarım tescili, 2 materyalin ise faydalı model tescili 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmıştır. Tescil çalışmalarına devam edilmektedir.

Materyal üretim çalışmaları ile hedefimiz, tüm özel öğrencilerimiz için sınıflarımızı dünya standartlarında eğitim materyalleri ile donatarak okullarımızın kapısını mutluluğa açmaktır.

7 BÖLGEYE 7 TIR ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ GÖNDERİMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mahmut Özer, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 7 BÖLGEYE 7 TIR ÖZEL EĞİTİM MATERYALİ GÖNDERİMİ - Son Dakika


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