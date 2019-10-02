7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
20 dakika önce
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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