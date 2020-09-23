7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşerek, Türkiye'nin dört bir yanında adını duyurmayı başaran Çanakkale Bienali, 7'nci kez kapılarını açan, bienal, ekim sonuna kadar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak misafirlerini ağırlıyor.

Çanakkale'nin yanı sıra tüm bölgenin kültür-sanat yaşamına değinen bienalin bu yılki sponsorluğunu Dardanel üstlendi. Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi.

"Bu topraklara borcumuz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Odaklandığımız alanlardan biri de kültür sanat. Geleceği tasarlayan gençlere en çok da bu tür sanat etkinlikleriyle ulaşacağımızı, onların sanatla iç içe yetişmelerine böyle katkı sunabileceğimizi biliyoruz. Bölgenin en büyük kültür sanat etkinliği olan Çanakkale Bienali bu nedenle Dardanel için ayrı bir önem taşıyor. Bunu doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara bir gönül borcu olarak adlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımyıldız temasıyla yapılıyor

Öte yandan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük yerel etkinliklerinden biri olan Çanakkale Binali bu yıl "Takımyıldız/ Constellation" temasıyla öne çıkarken; bienalin küratörlüğünü, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ ) ve Azra Tüzünoğlu üstleniyor. Antik zamanların ruhunu yansıtacak olan bienal, gökyüzündeki yıldızların konumlarının tanımlanmasına yardımcı olagelmiş ve hayali sınırlarla birbirlerinden ayrılmış 'Takımyıldızlar'ı ruhu ile Çanakkale'de yaşanacak.

Çanakkale kent merkezi, MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Kırmızı Konak, Troya gibi farklı mekanlarda gerçekleşecek olan etkinlik takviminde; sergiler, film gösterimleri, Çanakkale'den ilham alan yürüyüş rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir dizi program yer alıyor.

Bienalin bu yılki programı, güncel pandemi koşullarına uyarlanacak bir yapıda hayata geçirilecek. Ayrıca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle gerek görüldüğü takdirde bienal, dijital mecralardan da takip edilebilecek. Altı aylık bir zaman zarfına yayılacak olan bienal, farklı takvim ve mekanlarda sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.