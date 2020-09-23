7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor

Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi.

7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor, System.String[]

Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşerek, Türkiye'nin dört bir yanında adını duyurmayı başaran Çanakkale Bienali, 7'nci kez kapılarını açan, bienal, ekim sonuna kadar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak misafirlerini ağırlıyor.

Çanakkale'nin yanı sıra tüm bölgenin kültür-sanat yaşamına değinen bienalin bu yılki sponsorluğunu Dardanel üstlendi. Renkli atölyeler, sergiler ve keyifli etkinliklerle sanata gönül verenleri ağırlayacak bienalin bu yılki programı pandemi koşullarına uygun bir yapıda hayata geçirildi.

"Bu topraklara borcumuz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Odaklandığımız alanlardan biri de kültür sanat. Geleceği tasarlayan gençlere en çok da bu tür sanat etkinlikleriyle ulaşacağımızı, onların sanatla iç içe yetişmelerine böyle katkı sunabileceğimizi biliyoruz. Bölgenin en büyük kültür sanat etkinliği olan Çanakkale Bienali bu nedenle Dardanel için ayrı bir önem taşıyor. Bunu doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara bir gönül borcu olarak adlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımyıldız temasıyla yapılıyor

Öte yandan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük yerel etkinliklerinden biri olan Çanakkale Binali bu yıl "Takımyıldız/ Constellation" temasıyla öne çıkarken; bienalin küratörlüğünü, Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ ) ve Azra Tüzünoğlu üstleniyor. Antik zamanların ruhunu yansıtacak olan bienal, gökyüzündeki yıldızların konumlarının tanımlanmasına yardımcı olagelmiş ve hayali sınırlarla birbirlerinden ayrılmış 'Takımyıldızlar'ı ruhu ile Çanakkale'de yaşanacak.

Çanakkale kent merkezi, MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Kırmızı Konak, Troya gibi farklı mekanlarda gerçekleşecek olan etkinlik takviminde; sergiler, film gösterimleri, Çanakkale'den ilham alan yürüyüş rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir dizi program yer alıyor.

Bienalin bu yılki programı, güncel pandemi koşullarına uyarlanacak bir yapıda hayata geçirilecek. Ayrıca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle gerek görüldüğü takdirde bienal, dijital mecralardan da takip edilebilecek. Altı aylık bir zaman zarfına yayılacak olan bienal, farklı takvim ve mekanlarda sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

Çanakkale, Türkiye, Bienal, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi         
16:50
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 18:26:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 7. Çanakkale Bienali Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei