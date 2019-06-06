Son Dakika Haberleri: 7. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi
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7. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde 7. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi.

7. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde 7. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi.
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Hacidede Çiğdemtepe mevkisinde düzenlenen festivalin açılışında, mübadillerin tarihe yön verilmesinde önemli katkıları olduğunu belirterek, "Dileğimiz birlik ve beraberlik içerisinde yaşamımızı sürdürmek. Bunun için de farklılıklarımız ayrım olarak değil, kültürümüzün bir rengi olarak görmeliyiz." dedi.
Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için insanları bir araya getirmek zor ve meşakkatli bir iştir. Bunu başaran dernek yöneticilerimizi ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu bayrağın altında yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin." diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise bir mübadil olarak katılımcılarla bir arada olmaktan gururlu olduğunu vurgulayarak, "Bu festivalle birçok hemşehrimiz sılayı rahim yaptı. Şimdi dönüş yolculuğu başladı. Allah kazasız belasız evlerine ulaşmayı nasip etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.
Festival Kutlama Komitesi ile Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Hasan Gümüş de festival ile mahalle halkını bir araya getirmek ve yeni nesillere kültürel değerleri öğreterek yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy da gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaları gerektiğini dile getirerek, Milli Mücadele'nin 100. yılını ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Konuşmaların ardından başlayan festivalde çeşitler etkinlikler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Havza, Samsun, Güncel
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