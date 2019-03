7 Çocuğu ve 82 Torunu Olan Elife Yiğit 100. Yaşını Kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kendisini doğum günü kutlamasına davet eden Yiğit ailesinin teklifini geri çevirmedi.

Beşparmak Mahallesi'nde ikamet eden Emmiler nüfusuna kayıtlı 100 yaşındaki Elife Yiğit'in evlerine konuk olan Başkan Çolakbayrakdar, burada kadim büyüklerle tek tek ilgilenip, sohbet etti. Elife teyzenin 82 torunundan biri olan 1 yaşındaki Mehmet Yiğit'i seven Başkan Çolakbayrakdar, doğum günü olan Elif Yiğit ile birlikte pastayı kesti ve sağlıklı hayırlı uzun ömür diledi. Kadim çınarın elini öpüp, gönlünü alan Başkan Çolakbayrakdar, "Elife teyzemizin 100 yaşına girmesi dolayısıyla kardeşi, oğulları ve gelinleri özel hazırlık yapmış, bizlerde davetlerini kırmayıp sevinçlerine ortak olduk. Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretiyoruz. Hizmetlerimizin neticesinde adeta Kocasinan ailesiyle gönülden gönüle bir iletişim kurduk. Çünkü sohbetimizi samimiyet ve güven üzerine kuruyoruz. Özellikle kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Amacımız; onların özel olduklarını hissettirmektir. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice yıllar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yiğit ailesi de unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, "Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

