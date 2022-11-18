7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu - Son Dakika
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7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

18.11.2022 18:07
7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 çocuk annesi 68 yaşında bir kadın evinin arka kısmındaki odunlukta komşuları tarafından asılı halde bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 çocuk annesi 68 yaşında bir kadın evinin arka kısmındaki odunlukta komşuları tarafından asılı halde bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi 68 yaşındaki Zeliha Erdemci iddiaya göre 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra bunalıma girdi. 2 kızı ve torunları ile birlikte ikamet eden Erdemci henüz bilinmeyen bir nedenle evinin arka kısmında bulunan odunlukta kendini asarak yaşamına son vermek istedi. Komşuları tarafından fark edilerek kurtarılmaya çalışan Erdemci ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdemci'nin ölüm haberi çocukları ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu - Son Dakika

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