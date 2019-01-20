7 Çocuk Annesi, 8'inci Kattan Ölüme Atladı
1 saat önce
BATMAN'da, bunalıma girdiği belirtilen 7 çocuk annesi Rukiye S. (53), oturduğu 8 katlı binanın en üst katındaki daireden atlayarak, yaşamına son verdi.
BATMAN'da, bunalıma girdiği belirtilen 7 çocuk annesi Rukiye S. (53), oturduğu 8 katlı binanın en üst katındaki daireden atlayarak, yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam Yenişehir
Mahallesi'nde meydana geldi. Bulanıma girdiği belirtilen Rukiye S., 8 katlı apartmanın en üst katında bulunan daireden zemine atladı. Kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Rukiye S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Batman
Bölge Devlet Hastanesi
morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Batman
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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