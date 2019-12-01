Son Dakika Haberleri: 7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı
Son Dakika Güncel 7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı - Son Dakika

7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'de, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. (14) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'de, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. (14) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ç. isimli kız çocuğu, çay almak için A.Ç.'nin işlettiği, Kıyık semtindeki bakkala gitti. S.Ç., bir süre sonra eve ağlayarak, döndü. Annesinin "Neden ağlıyorsun?" sorusu üzerine S.Ç., bakkalda A.Ç.'nin cinsel tacizine uğradığını söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek, A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bakkala giderek, A.Ç.'yi gözaltına aldı.

'TORUNUM GİBİ SEVDİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 7 çocuk ve 9 torun sahibi  A.Ç.'nin, buradaki ifadesinde, "Ben S.Ç.'yi taciz etmedim. Onu torunum gibi severim, torunum gibi sevdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.


Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:58 Kaynak: DHA
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