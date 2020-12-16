7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli - Son Dakika

7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli

16.12.2020 08:32
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli, System.String[]

ŞANLIURFA'da, eşinin terk ettiği Sevim Ekinbaş, kaldığı evin kirasını ödeyemediği için 2'si kumasından, 7 çocukla çadırda yaşamaya başladı.

ŞANLIURFA'da, eşinin terk ettiği Sevim Ekinbaş, kaldığı evin kirasını ödeyemediği için 2'si kumasından, 7 çocukla çadırda yaşamaya başladı. 10 gün çadırda kalan aile, hayırsever vatandaşların yardımıyla bir eve yerleştirildi. Haliliye Belediyesi ise aileye gıda, giyim ve erzak yardımında bulundu.

Süleymaniye Mahallesi'nde oturan Sevim Ekinbaş'ın 13 yıllık eşi Hamza Ekinbaş, 4 yıl önce başka bir kadınla dini nikah kıydı. Kuması ile birlikte aynı evde yaşayan Sevim Ekinbaş, iddiaya göre bu süre içerisinde uyuşturucu kullanmaya başlayan eşinin şiddetine maruz kaldı. Uğradığı şiddet nedeniyle şikayette bulunan ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin üzerine getirdiği ismi öğrenilemeyen kuması, 6 ay önce bir bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, kuma kadın, biri yeni doğmuş bebek iki çocuğunu bırakarak evi terk etti. Kadının ardından bir ay sonra bu kez Hamza Ekinbaş, evi terk etti.

Eşinin ayrılmasının ardından 5'i kendisinin 2'si kumasının 7 çocukla yalnız kalan Sevim Ekinbaş, 5 ay boyunca oturdukları evin kirasını ödeyemedi. Evlere temizliğe giden, ancak koronavirüs salgını nedeniyle de iş bulamadığını ifade eden kadın, evdeki beyaz eşyalarını satarak mutfak giderlerini karşıladı. Ev sahibi 5 aylık kirasını ödemeyen Ekinbaş'tan evi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine mahalledeki boş araziye komşularının yardımıyla çadır kuran kadın en küçüğü 6 aylık en büyüğü 11 yaşında olan 7 çocukla birlikte burada yaşamaya başladı. Soğuk havada 10 gün boyunca çadırda kalan kadın ve çocukları, daha sonra hayırsever vatandaşların kiraladığı ve 1 yıllık kirasını ödediği bir eve yerleştirildi. Haliliye Belediyesi de yeni eve yerleşen ailenin kullanacağı eşyalar ile giyim ve erzak ihtiyaçlarını karşıladı.Görücü usulüyle 13 yıl önce evlendiğini ve 5 çocuğu olduğunu ifade eden Sevim Ekinbaş, şiddete maruz kaldığını bu yüzden şikayetçi olduğunu eşinin 5 ay önce terk ettiğini söyledi. Kocası gibi evi terk eden kumasının 2 çocuğunu da bırakmasıyla 7 çocuğa bakmak zorunda kaldığını ifade eden Sevim Ekinbaş şunları söyledi: "Evin kirasını veremediğim için ev sahibi beni ve çocuklarımı sokağa attı. Buz gibi havada 10 gün boyunca çadırda yaşadık. Daha sonra hayırsever vatandaşlar ile Haliliye Belediyesi bize sahip çıktı. Evlere temizliğe giderek 7 çocuğa tek başıma bakıyordum. Eşim çalışmıyordu ve madde kullandığı için sürekli bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle evlere temizliğe de gidemez oldum."

Çalışmak isteyen ve iş aradığını söyleyen Ekinbaş ile çocukları kendilerine destek olan hayırsever vatandaşlar ve belediyeye de duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli
7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli

Süleymaniye Mahallesi, Haliliye Belediyesi, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı
Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber Uygur Türkleri ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber         
08:12
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi pes dedirtti: Küçük yaşta alıştırdılar Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi pes dedirtti: Küçük yaşta alıştırdılar         
07:14
Viyadük korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı! Vazgeçirmek hiç de kolay olmadı Viyadük korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı! Vazgeçirmek hiç de kolay olmadı         
02:27
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu         
00:05
Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı         
22:30
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı         
22:14
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 08:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 çocukla çadırda kalan kadına yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei