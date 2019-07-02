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7 çocuklu aile yardım bekliyor

1 saat önce

7 çocuklu aile yardım bekliyorBATMAN - Batman'da yaşayan 7 çocuk babası Tarhan Saltan, 9 aydır kirasını ödeyemediğini ve zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

7 çocuklu aile yardım bekliyor
BATMAN - Batman'da yaşayan 7 çocuk babası Tarhan Saltan, 9 aydır kirasını ödeyemediğini ve zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Küçük yaşta elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Tarhan Saltan, yaşı ilerledikçe çalışamaz duruma geldi. Batman Valiliğinden her ay belli miktarda nakdi yardım alan Saltan, yardımın kendilerine yetmediğini belirterek hayırseverlerden yardım istedi. Çalışamaz duruma geldiğini ifade eden Tarhan Saltan, "Kolum ve bacağım sakat, iş yapamıyorum, rahatsızım. 7 tane çocuğum var, kirada kalıyoruz. Elektrik faturası ve su faturası geldi ama ödeyemiyoruz. Sosyal yardımlaşma bize yardım ediyor. Onlar da olmasaydı zaten çocuklarım hiçbiri hayatta olmazdı. Batman'daki sosyal yardımlaşmadaki çalışanlardan çok memnunum. Çünkü onlar bize bakıyorlar. Ama bu yardım bize yetmiyor" dedi.
"9 aydan beri kiramızı ödeyemiyoruz"
Saltan ailesinin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Hidayet Saltan ise, zor durumda olduklarını ve 9 aydan beri kirayı ödeyemediklerini söyledi. Hidayet Saltan, "Batman'da yaşıyoruz. Babamın kolu sakat ve hasta olduğu için, elektrik çarptığı için çalışamıyor. Bizde zor durumdayız. Elektrik, su faturalarımız birikmiş. 9 aydan beri kiramızı ödeyemiyoruz. Biz de zor durumda kaldık. Sosyal yardımlaşma bize yardım ediyor ama bu yardım bize yetmiyor. Bunun için de vali beyden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
7 çocuklu aile yardım bekliyor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
Batman, Genel
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