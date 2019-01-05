Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e Ceylan Avm'de Kapıştı

7'den 70'e Ceylan Avm'de Kapıştı

1 saat önce

Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan AVM, Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi satranç turnuvası düzenleyerek 7'den 70'e vatandaşları bir araya getirdi.

7'den 70'e Ceylan Avm'de Kapıştı, System.String[]
Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan AVM, Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi satranç turnuvası düzenleyerek 7'den 70'e vatandaşları bir araya getirdi. Turnuvada galip olan oyuncuların alışveriş merkezinde geçerli hediye çekleri kazanacağı belirtildi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi satranç turnuvası düzenledi. Turnuvaya 7'den 70'e vatandaşlar katılarak büyük bir kapışma gerçekleşti. Yoğun ilgi gören turnuva iki gün süreyle 6 periyottan oluşacak. Startı verilen turnuvada galipler federasyon ekipleri tarafından açıklanacak. Turnuvada galip olan ilk 3 kişiye çeşitli miktarda alışveriş merkezinde geçerli olacak hediye çekleri dağıtılacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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