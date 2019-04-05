7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi Etkinliği

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi kapmasında etkinlik düzenlendi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi kapmasında etkinlik düzenlendi.



Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman tarafından başlatılan 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi kapmasında Elbeyli İMBK Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Daha sonra Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başta olmak üzere protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile vatandaşlar aynı anda kitap okudu. Proje ile ilgili bilgi veren Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi başlattıklarını ifade ederek, "Okuyan bir Türkiye'nin inşası için Elbeyli ilçesi olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirelim, diyerek 7'den 70'e Elbeyli okuyor projesini başlattık Bugün açılışını yaptığımız proje ile Elbeyli ilçemizde tüm sınıflarımızda okuma saatleri düzenliyoruz. Tüm esnaflarımıza okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kahvehanelerde okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Onlara kitapçıkları alacağız. Kitapları alacağız. Önemli olan çocuklarımızın okuması için aile bireylerinin onlara rol model olan annenin, babanın, ağabeylerinin ablalarının ve öğretmenin okumasıdır. Bu yüzden projemize sadece çocuklarımızı katmak 7'den 70'e diyerek tüm aile bireylerini kalktık. Verilerimizi kattık, kadınıyla, yaşlısıyla genciyle erkeğiyle tüm Elbeyli halkını kattık. Velilerimize de çocuklarımızla birlikte akşam onları okul çıkışlarında okuma etkinlikleri döneceğiz" dedi.



Kaymakam Duman, "Türkiye'nin güçlü yarının Türkiye'si için Elbeyli olarak üzerimize düşeni yapmaktır. Çünkü kitap okuyan ülkeler sıralamasında ülkemiz ne yazık ki çok gerilerdedir, 'ilk emri oku' olan bir medeniyetin insanlarının okuyamaması da ayrı bir sorundur. Biz kitaplıklar yapacağız. Kitabı olmayan okul ve kitap vereceğiz. Kitaplığı olmayan köy okullarımızı kalmayacak" diye konuştu.



Vatandaşlar da projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Öğrencilerin mini konseri ile etkinlik sona erdi. - KİLİS

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