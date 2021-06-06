"7'den 70'e Herkes için Bocce" projesinin ikinci toplantısı Bosna Hersek'te yapıldı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen "7'den 70'e Herkes İçin Bocce" projesinin ikinci toplantısı Bosna Hersek'te düzenlendi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Kargenç Gençlik ve Spor Kulübünün üstlendiği projenin ikinci toplantısı, Türkiye, Hırvatistan ve Romanya'nın da katılımıyla Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'den temsilen toplantıya federasyon genel sekreteri Eren Öztürk ile eğitim kurulu üyesi Bilal Çağlayan katıldı.

Toplantıda projenin ilerleyişi ile 17-20 Haziran tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek müsabakalar hakkında değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Türkmen: "Projenin ortağıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, projenin hedeflerini aktardı.

Projenin 5 ortaktan oluştuğunu anlatan Türkmen, "Biz de projenin ortağıyız. Proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan başta çocuklar olmak üzere kadın ve erkeklerin sosyalleşmesini hedefliyoruz. Amacımız, bocce sporuyla bu kişilerin daha aktif bir yaşam sürmelerine ve egzersiz yapmalarına yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bocce sporunu okullarda önce çocuklara öğreteceklerini ve bu sayede ailelere ulaşacaklarını aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Bocce antrenörleri ile okullardaki beden eğitimi öğretmenleri 10-14 yaş grubundaki çocuklara öncelikle bu sporu öğretecek. Ardından çocuklar bu sporu aileleri ile bölge halkına öğretecek. Daha sonra proje kapsamında bölgede yerel bir bocce turnuvası düzenlenerek, insanların bu turnuvaya katılmaları teşvik edilecek. Çocuklar aile üyelerinin bir nevi koçları olacak. Turnuvanın birincisi ve antrenörleri 17-21 Haziran tarihlerinde Türkiye'de yapılacak final turnuvasına katılacak. Bu sayede hem çocuklar hem de bireyler sosyal hayata dahil olmuş olacak. Çocuklara sorumluluk vermek, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte, kırsal kesimdeki insanlara sporda fırsat eşitliği sunmuş olacağız."