Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e herkes yüzme öğrenebilecek
Son Dakika Güncel Haber

7'den 70'e herkes yüzme öğrenebilecek

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri yaz tatilinde çocukların uğrak mekanı oldu.

7'den 70'e herkes yüzme öğrenebilecek, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri yaz tatilinde çocukların uğrak mekanı oldu. Sıcak havalardan bunalan binlerce çocuk modern tesislerde hem eğleniyor, hem de yüzmeyi öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri yıl boyunca 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verirken, yaz tatili ile birlikte özellikle çocukların uğrak mekanı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl açtığı Yaz Spor Okulları kapsamında 1'inci dönem yüzme kurslarına 7 bin 500 dolayında vatandaş kayıt yaptırdı. Yaz tatili olması nedeniyle özellikle çocuklar yüzme kurslarına yoğun ilgi gösterdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kapalı yüzme havuzlarında hem eğleniyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Yüzme kurslarının 2'inci dönem kayıtlarının Temmuz ayı sonunda başlayacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için hayata geçirdikleri yatırımlara olan yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini kaydederek, "Yaz tatilinde çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşerimiz ücretsiz kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Şehrimizde yaşayan herkesin mutlu olabilmesi için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz. İnşallah Denizlimizde yüzme bilmeyen kimse kalmayacak" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e herkes yüzme öğrenebilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]