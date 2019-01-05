Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e Herkese Yüzme Öğreteceğiz"

7'den 70'e Herkese Yüzme Öğreteceğiz"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor.

7'den 70'e Herkese Yüzme Öğreteceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa edilen bazı tesisleri inceledi.


Bu çerçevede Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezip yüzme öğrenen çocukları ziyaret eden Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzme havuzundaki çocukların motivasyonunun kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme havuzlarımızdan tenis kortlarımıza, futbol sahalarımıza kadar birçok tesisimiz var. Bu gençler bizi çok heyecanlandırdı. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz. Bu alanda hedeflediğimiz rakamların çok çok üstüne ulaştık. İnşallah hedefe hep birlikte ilerleyeceğiz: "

Yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çocuklara bazı hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Spor
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