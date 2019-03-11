Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e İstiklal Marşı'nı Okudular

7'den 70'e İstiklal Marşı'nı Okudular

37 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde Şükrü Paşa Ortaokulu'nun 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla hazırladığı ve 7'den 70'e vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuduğu klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

7'den 70'e İstiklal Marşı'nı Okudular, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde Şükrü Paşa Ortaokulu'nun 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla hazırladığı ve 7'den 70'e vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuduğu klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Şükrü Paşa Ortaokulu, İstiklal Marşı'nın 41 satırını 7'den 70'e vatandaşa okutarak dikkat çeken bir projeye imza attı. 7'den 70'e Milli Marşı'nın çekimleri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerinde gösterilecek.

Okul Müdürü Mustafa Cabir İçer, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle, okulumuz öğretmenleri, velileri ve halktan insanlarla beraber böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduk. Hem çocuklarımıza İstiklal Marşı'nın önemini kavratmak hem de bugünü yad etmek anlamında güzel bir proje olsun istedik. Halktan ve her kesimden olmak üzere öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu projede yer vermeye çalıştık. Bu projeyle aynı zamanda İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anmış olduk. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim." - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:06:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7'den 70'e İstiklal Marşı'nı Okudular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]